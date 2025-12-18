Маленькие драчуны: топ пород собак, склонных к кусанию

Во многих странах мира собаки давно стали полноправными членами семей и заслужили репутацию самых преданных компаньонов человека. Впрочем, опытные кинологи отмечают: далеко не каждая порода все равно подходит для людей без опыта содержания собак. Некоторые из них нуждаются в особом подходе, четких правилах и серьезном воспитании.

Американский блоггер и специалист по поведению собак Кэйси Рэй, много лет работающий с животными, регулярно делится своими наблюдениями на YouTube. В одном из недавних видео он обратил внимание на пять пород, которые чаще других могут кусаться или щипать людей. При этом эксперт подчеркнул, что агрессивное поведение почти никогда не является "виной" самой собаки — обычно ее формируют условия содержания, наследственность, уровень социализации и качество дрессировки.

По словам Рея, цель его подборки – не очернить популярные породы, а помочь владельцам лучше понять, как среда, структура воспитания и генетические особенности влияют на реакции животных. Одной из пород, на которую он обратил внимание, стала немецкая овчарка. Эти собаки известны своей преданностью и выраженным защитным инстинктом. Они умны, сильны, смелы и уверены в себе, но в то же время могут быть упрямыми. Кейси отмечает, что рост популярности породы приводит к безответственному разведению, из-за чего все чаще встречаются собаки с нестабильной психикой.

Другим примером стал джек-рассел-терьер. Несмотря на небольшой размер, эти собаки носят чрезвычайно энергичный и взрывной характер. Они сообразительны, бесстрашны и очень активны, а сильный охотничий инстинкт в сочетании с избытком энергии может провоцировать кусание, если животное не получает достаточной физической и ментальной нагрузки. Эксперт подчеркивает, что джек-расселам необходима четкая структура воспитания и последовательность владельца.

В список также попал кокер-спаниэль, но совсем по другой причине. Представители этой породы часто страдают хроническими заболеваниями ушей, которые могут долго оставаться незамеченными. Если собаку с болью в ушах резко потянет ребенок или взрослый, животное может отреагировать укусом как защитной реакцией на боль.

Отдельно Кейси вспомнил бордер-колли — очень умных и трудолюбивых пастушьих собак. Они очень чувствительны к хаотической или непредсказуемой энергии вокруг, что иногда приводит к щипанию или укусам. Кроме того, врожденные пастушьи инстинкты могут проявляться в форме "управления" людьми или другими животными, что не всегда нравится владельцам и требует коррекции через тренировки.

Самое высокое место в подборке заняла чихуахуа. Эти крошечные собаки обладают ярким темпераментом, отличаются преданностью и активностью, но из-за своей физической уязвимости часто быстро реагируют на страх и стресс. В таких ситуациях укус для них становится способом самозащиты. Эксперт отмечает, что чихуахуа нуждаются не менее внимательного в воспитании, чем большие породы, ведь игнорирование их потребностей может привести к проблемному поведению.

