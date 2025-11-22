Кинолог назвал 5 пород собак, с которыми 'очень непросто'

Завести собаку — это серьезный шаг, ведь животное будет нуждаться в постоянном уходе, внимании и достаточной активности на протяжении всей своей жизни. Именно поэтому профессиональный кинолог Кейси Рэй, работающий с собаками уже три десятилетия, назвал пять пород, с которыми, по его мнению, следует быть особенно осторожными.

Он подчеркивает, что проблема не в самих животных — они не "плохие", а в том, что их часто заводят люди, которым не хватает опыта, подготовки или понимания истинных потребностей этих собак. Это приводит к постоянному стрессу как у хозяев, так и у любимцев. Об этом пишет Express.

Рей отмечает, что прежде чем брать собаку, следует тщательно проанализировать свой образ жизни, возможности и готовность адаптироваться к потребностям конкретной породы.

Пятую позицию в его списке заняла такса — порода, которой кинолог владел лично и которую считает замечательной, но очень сложной в воспитании. Таксы были выведены для работы под землей, так что упрямство и независимость у них буквально "в крови". Поэтому они могут плохо реагировать на запреты и иногда ведут себя слишком навязчиво.

На четвертом месте оказался крыса-терьер — американская порода с фермерским и охотничьим прошлым. Их острый ум и взрывной темперамент часто создают трудности для новичков, не знающих, как правильно устремить такую энергию.

Далее в списке идет английский бультерьер — собака с характерной овальной головой, веселая, нежная и очень преданная. Однако эта порода требует уверенного опытного владельца, способного обеспечить последовательное воспитание и четкие правила.

Второе место занял миниатюрный пинчер. Несмотря на свой маленький размер, это невероятно активные, смелые и упрямые собаки, склонные к преобладанию. Без должной дисциплины их темперамент может быстро перерасти в проблемное поведение.

На первом месте Рэй поставил чау-чау – породу с густой шерстью, темным языком и характерной отстраненностью. Они очень независимы, склонны к охране территории и нуждаются в уверенном хозяине, который знает, как правильно работать с такими собаками. Именно поэтому эта порода плохо подходит неопытным владельцам.

Кинолог отмечает: все эти породы прекрасны по-своему, но только при условии, что владелец полностью готов к ответственности, в которой они нуждаются.

