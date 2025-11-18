Будут лучшими друзьями: топ самых верных пород собак

Собачья преданность имеет генетическую основу. Она ссылается на исследование, проведенное в 2019 году в Аризонеском Университете, где ученые обнаружили 131 участок ДНК, влияющих на формирование четырнадцати ключевых черт характера собак. Это означает, что многие способности, свойственные определенным породам, передаются по наследству — так же, как и склонность к лояльности.

Об этом сообщила специалист по поведению животных, дрессировщица и основательница Pet Parent Allies в Филадельфии Кертис Келли. По словам Келли, преданность собаки легко узнать по ее поведению. Такие животные часто ловят взгляд хозяина, мгновенно откликаются на зов, охотно выполняют любые просьбы и унывают, когда человека нет дома. Возвращение владельца они встречают с особым восторгом и пытаются проводить с ним как можно больше времени.

Эксперт отмечает, что некоторые породы отличаются особенно сильной привязанностью к человеку. Например, ротвейлеры, несмотря на репутацию опасной породы, при правильном воспитании демонстрируют чувствительность, ум и поразительную верность. Чихуахуа, хоть и маленькие, обладают безграничной эмоциональной привязанностью к хозяину и способны дарить ему любовь на протяжении многих лет.

Немецкие овчарки известны своей несокрушимой преданностью и смелостью – недаром именно они часто становятся героями трогательных историй. Они стремятся быть рядом с собственником постоянно и безоговорочно доверяют ему. Кокер-спаниели сочетают мягкий характер с искренней любовью к людям, прекрасно адаптируются к любым условиям и всегда стремятся держаться у хозяина.

Лабрадоры-ретриверы десятилетиями остаются одними из самых популярных собак в США. Их уравновешенность, интеллект и естественная доброта сделали эту породу универсальным другом, способным поддержать человека как в обыденных ситуациях, так и в экстремальных условиях. Пиренейские горные собаки менее известны, но отличаются врожденной преданностью и достоинством. Когда-то они работали пастухами, а ныне славятся мягким нравом и невероятным расположением к семье.

Сенбернары, хотя и имеют значительные размеры, отличаются кротостью и терпением, особенно в отношении детей. Они легко поддаются обучению и ценят долгие прогулки рядом с владельцем. А порода акита стала символом верности благодаря знаменитой истории Хатико. Представители этой породы неразрывно привязываются к своему человеку, с большой охотой проводят с ним время и сохраняют воздержание по отношению к незнакомцам.

