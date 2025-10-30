Ватрушки с кремом и карамелизированной грушей

Не все десерты должны быть сложными.

Так что эти булочки получатся абсолютно у каждого.

Ингредиенты (8 булочек):

Тесто:

• Молоко – 150 мл (теплое);

• Яйца – 2 шт;

• Сахар – 50 г;

• Соль – 5 г;

• Сливочное масло – 100 г (растопленное);

• Дрожжи – 11 г;

• Мука – 450 г;

• 1 яйцо – для смазки.

Крем:

• Молоко – 400 мл;

• Яйца – 3 шт;

• Ваниль – 1 ст. л.;

• Сахар – 70 г;

• Кукурузный крахмал – 30 г.

Карамелизованная груша:

• Груша – 2 шт;

• Сахар – 2 ст. л.;

• Сливочное масло – 1 ст. л.;

• Капля лимонного сока.

Крошка:

• Сливочное масло (растопленное) – 30 г;

• Мука – 70 г;

• Сахар – 10 г.

Способ приготовления:

1. Тесто.

В теплое молоко добавьте яйца, сахар и дрожжи. Перемешайте.

Добавьте соль, масло, постепенно всыпайте муку. Замесите в гладкую структуру.

Выложите в смазанную миску, накройте и оставьте на 1–2 часа до увеличения вдвое.

2. Крем.

Смешайте молоко, яйца, сахар и ваниль. Отлейте часть, добавьте крахмал, поверните к сотейнику и варите, помешивая, пока не загустеет. Охладите.

3. Карамелизованная груша.

На среднем огне растопите масло с сахаром в карамель, добавьте груши. Обжарьте 3-5 минут до мягкости.

4. Крошка.

Смешайте масло, муку и сахар до образования крошки.

5. Формирование.

Разделите тесто на шарики по 70–80 г, оставьте на 40 мин.

Сделайте углубление, наполните кремом и карамелизированной грушей, сверху – крошка.

Смажьте яйцом и выпекайте при 200°C 15–18 минут до золотистой корочки.