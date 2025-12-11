Их легче всего дрессировать: топ самых послушных пород собак

Выбор собаки, которая быстро учится и безусловно выполняет команды, — ключ к гармоничному сожительству. Психолог Стэнли Корен в книге "Интеллект собак" проанализировал более 220 пород и составил рейтинг послушания, где оценивался процент выполнения команд с первой попытки.

Лидеры – умные, дисциплинированные и преданные любимцы. Об этом пишет The Scotsman.

Бордер-коли – абсолютный чемпион: самая умная порода, выполняющая команды в 95% случаев, но нуждающаяся в интенсивной физической активности.

Пудель (любого размера) — сообразительный и послушный, также в 95% выполняет задание с первого раза.

Немецкая овчарка – универсальный гений, третья по интеллекту и дисциплине.

Золотистый ретривер – дружелюбный и послушный, идеальный семейный компаньон.

Доберман – преданный охранник с безупречной дисциплиной.

Шетландская овчарка — пастушая помощница, всегда готовая к командам.

Лабрадор-ретривер – популярный, но седьмой по послушанию, с великолепным характером.

Папильон — миниатюрный, но очень сообразительный и резвый.

Ротвейлер – сила, преданность и послушание в одном.

Австралийская пастушая собака — внимательная, умная, осторожная с незнакомцами.

Пемброк-вельш-корги — активный, умный, упорный в обучении.

Миниатюрный шнауцер – обожает хозяина и охотно выполняет команды.

Английский спрингер-спаниель – энергичный, любит задачи и работу.

Бельгийская овчарка малину — любимица полиции, дисциплинированная и выносливая.

Эти породы – для тех, кто ценит интеллект и послушание. С верным подходом они станут идеальными партнерами.

