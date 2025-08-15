Зеленый борщ: можно готовить в любое время года
Друзья, вы часто спрашиваете меня, что я люблю готовить для своей семьи Борщ – это самое любимое, основное блюдо, мы обожаем как красный, так и зеленый. Обычно я замораживаю щавель и готовлю зеленый борщ круглый год. Присоединяйтесь и готовьтесь вместе.
Зеленый борщ
курица, индюк или телятина (у меня небольшой цыпленок)
3 картофелины
1 луковица
1 морковь
250 г отварной фасоли
500 г щавеля
укроп
молодой зеленый чеснок
зеленый лук
4 яйца
соль (по вкусу)
масло (для жарки)
Приготовим зеленый борщ:
Первое, что нужно сделать – приготовить бульон. Кладем в кастрюлю цыпленок, морковь, репчатый лук и лук-порей (зеленую часть).
Заливаем водой, добавляем соль и варим бульон до готовности. Обычно я варю бульон 1 час.
Собираем пену.
Бульон сварился, убираем лук порей, репчатый лук и морковь, они нам больше не понадобятся.
Достаем вареный цыпленок и отделяем мясо от косточек.
Нарезаем картошку кубиком и добавляем в бульон.
Добавляем фасоль и продолжаем варить.
Разогреваем сковороду, добавляем растительное масло.
Нарезаем зеленый лук и чеснок, перекладываем на сковороду и пассеруем. Лук с чесноком должен стать мягким. Долго не нужно жарить.
Добавляем нарезанный щавель двумя порциями, сначала одну половину, он быстро снизится в объеме, затем другую.
В конце добавляем нарезанный укроп и перемешиваем. Наша заправка к борщу готова.
Добавляем в бульон с картофелем и фасолью мясо цыпленок без косточек, отварные нарезанные яйца и нашу заправку. Перемешиваем.
Борщ должен закипеть, ждем 2-3 минуты и выключаем. Наш зеленый борщ готов.
Борщ подаем со сметаной и хлебчиком.