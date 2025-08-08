Будете пробовать за 5 минут: рецепт малосольных огурцов в пакете

В жаркое время года хочется чего-нибудь прохладного и освежающего. Быстрые малосольные огурцы – именно такое блюдо. Они прекрасно нравятся, особенно если готовить из молодых корнишонов. Хотя свежие овощи хороши сами по себе, легкое маринование придает им особую пикантность.

Этот простой рецепт не нуждается ни в дорогих ингредиентах, ни в кулинарном опыте. Все, что вам нужно – несколько специй, зелень, чеснок и обычный пакет. Об этом пишет Униан.

Как приготовить малосольные огурцы в пакете

Огурцы будут готовы к употреблению уже через несколько часов, а сам процесс подготовки занимает всего 5 минут. Именно поэтому рецепт часто называют "пятиминуткой". Основа – огурцы, укроп, чеснок и специи. Соль придает характерный вкус, а сахар помогает быстрее запустить процесс ферментации.

Необходимые ингредиенты:

огурцы - 1 кг

чеснок - 5 зубчиков

укроп – 1 пучок

соль – 1 ст. ложка с горкой

сахар – 1 ст. кровати

перец черный горошком – 10 шт.

Способ приготовления:

Хорошо промойте огурцы, обрежьте кончики по бокам. Если овощи большие – разрежьте их вдоль на четыре части, мелкие оставляйте целыми. Укроп измельчите, чеснок нарежьте пластинками. По желанию – добавьте немного чили для остроты. Положите все ингредиенты в крепкий пакет, хорошо перемешайте руками и прижмите немного, чтобы овощи пустили сок. Завяжите пакет, оставив немного воздуха внутри и энергично потрясите. Поместите пакет в холодильник на 4 часа (или хотя бы на 1,5 часа, если времени мало).

