Трендовый белковый перекус: сытно и полезно
Сытно, полезно, многие белки и даже дети оценят.
Ингредиенты:
Куриное филе
Яйцо
Соль
Зеленый лук
Специи по вкусу
Листья нори
Приготовление:
- Куриное филе нарезаем и кладем в чашу блендера. Добавляем яйцо, соль, специи и зеленый лук. Взбиваем к однородному фаршу.
- Перекладываем фарш в кондитерский мешок и выкладываем его на листья норы, как на видео.
- Заворачиваем рулетики и отправляем в аэрогриль. Готовим к румяной корочке.
Вот и все – белковый перекус готов! Вкусно, просто и быстро.