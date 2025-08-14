Трендовый белковый перекус: сытно и полезно

Сытно, полезно, многие белки и даже дети оценят.

Ингредиенты:

Куриное филе

Яйцо

Соль

Зеленый лук

Специи по вкусу

Листья нори

Приготовление:

Куриное филе нарезаем и кладем в чашу блендера. Добавляем яйцо, соль, специи и зеленый лук. Взбиваем к однородному фаршу. Перекладываем фарш в кондитерский мешок и выкладываем его на листья норы, как на видео. Заворачиваем рулетики и отправляем в аэрогриль. Готовим к румяной корочке.

Вот и все – белковый перекус готов! Вкусно, просто и быстро.