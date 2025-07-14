Пирожки с вишней, как в детстве

Быстрый, рабочий и вкусный рецепт.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

400 г молока

1шт яйцо

75г сахара

25–30 г свежих дрожжей Духмяна Хата

75 г масла

75 г масла

~700 г муки

5г соли

В теплое (не горячее!) молоко добавляю сахар, перемешанное вилкой яйцо, дрожжи – перемешиваю и даю постоять 15 мин (накрываю емкость полотенцем), пока дрожжи станут активными – на поверхности появится пена.

Умешиваю муку – добавляю не все сразу. У меня тесто взяло 680 г (Zernari селект). Соль добавляю в муку.

Тесто должно быть нежным и едва прилипнуть к рукам. Дальше оно станет лучше

Оставляю тесто в миске под пленкой или полотенцем в теплом месте. У меня на это ушел примерно 1 час. На кухне должно быть тепло!

Теплое место может быть, например, духовой шкаф с чашкой кипятка.

Подсматривайте за тестом. Если подошло быстрее – переходите к следующему этапу.

Отдельно разогреваю в сотейнике масло и масло пока смесь не станет приятно теплой.

Вмешиваю масло в тесто еще в миске, а затем хорошо вымешиваю тесто руками на столе. Поворачиваю в миску под пленку еще на 30 мин в теплое место.

Готовое тесто я разделил на 24 кусочка, свернул "шарики" из теста, открыл их ладонью. Сверху положил заранее приготовленную начинку:

1кг вишни, удалил косточки,

150г сахара, прогрев, добавил

75г крахмала, довел до кипения – охладил.

Сформировал изделия: свернул, как вареник, залепил края, положил швом вниз.

Поставил подойти на 40 мин в теплом месте или под полотенцем.

Смазал сверху яйцом (можно добавить немного молока и сахара для цвета).

Выпекал при температуре 200°C, 10 минут. Следите за духовкой – каждая жжет по-своему.

Тесто универсальное и пригодно для любой начинки!

Обнимаю