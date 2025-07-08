Об этом стоит знать: можно ли кормить домашних питомцев только сухим кормом.

Сухой корм давно стал привычным вариантом питания для кошек и собак. Его популярность объясняется удобством в использовании, длительным сроком хранения и доступностью.

Однако все чаще ветеринары и ученые отмечают риски, связанные с постоянным использованием только такого вида корма.

Наибольшей проблемой сухого рациона считается крайне низкое содержание влаги. Особенно это касается кошек, которые в природной среде получают большую часть жидкости с пищей, а не из питьевой воды.

Еще одна серьезная проблема — избыток углеводов. Во многих сухих кормах используются злаки или картофель, которые служат как источник энергии и помогают формировать гранулы. рационе может быть связано с развитием диабета 2-го типа у кошек.

Процесс производства сухого корма также имеет свои нюансы. Во время термической обработки разрушаются некоторые витамины и ферменты, а вместо них добавляются синтетические аналоги, которые не всегда хорошо усваиваются. что может вызвать желудочные расстройства и ухудшить вкус еды.

Распространенное мнение, что сухой корм помогает очищать зубы, не совсем соответствует действительности. Большинство кормов содержит крахмал, который, наоборот, способствует образованию зубного налета.

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Кормить животное исключительно сухим кормом можно, если он соответствует стандартам качества и подобран с учетом возраста, физиологического состояния и уровня активности любимца. Однако большинство специалистов советуют сочетать сухой и влажный корм.

Прежде чем менять рацион, важно проконсультироваться с ветеринаром. Только специалист сможет учесть индивидуальные потребности вашего любимца и посоветовать оптимальный тип кормления.

Напомним, мы уже писали, нужно ли чистить зубы собаке и как часто это нужно делать.

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