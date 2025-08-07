Вкусная консервация без стерилизации: рецепт маринованных огурцов от Лизы Глинской

Консервированные огурцы на зиму по рецепту Лизы Глинской – это проверенный классический способ приготовления хрустящей закуски, не требующий стерилизации. Благодаря простому, но эффективному методу с использованием горячего уксуса и кипятка огурцы сохраняют свою плотную текстуру, насыщенный вкус и приятную пикантность. Такая заготовка идеально подходит для дополнения к основным блюдам в течение всей зимы.

Ингредиенты:

Огурец 2 кг

Хрен 20 г

Укроп, пучок 1 шт.

Лавровый лист 1 шт.

Перец черный горошек 6 шт.

Красный перец чили 0,25 шт.

Чеснок, головка 1шт.

Соль каменна 45 г

Сахар 90 г

Уксус 9% 500 мл

кипяток 2 л

Особенностью этого рецепта является то, что молодые огурцы замачивают в холодной воде, затем опускают в кипящий уксус, а затем выкладывают в чистые сухие банки вместе со специями — укропом, корнем хрена, лавровым листом, черным перцем, а также чесноком и, по желанию, горьким перцем. В каждую банку добавляют сахар и соль. Горячая вода, которой огурцы заливают уже после уксуса, активирует процесс консервации — именно благодаря кислоте не нужно стерилизовать банки.

Используется 9% столовый уксус, но если хочешь более мягкого вкуса – подойдет яблочный или виноградный. Этот рецепт идеально подходит для летне-сезонной заготовки, когда самые сочные огурцы — обычно в июле и августе. После того как банки наполнены, их закрывают прокипяченными крышками, переворачивают вверх дном и заворачивают в плед до полного охлаждения. Все просто, быстро и без лишних хлопот.

