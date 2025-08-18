Мариупольские чебуреки: рецепт с детства

МАРИУПОЛЬСКИЕ ЧЕБУРЕКИ

У каждого есть то же блюдо, которое пахнет детством.

У Алексея Дурнева – это мамины чебуреки. Увидел рецепт однажды в его стороз и очень захотелось приготовить их вместе.

Делимся рецептом, сохраните обязательно.

Тесто (на 7-10+ чебуреков):

• Мука – 500 г (примерно 3 стакана по 250 мл);

• Кипяток – 1 стакан (90–100°C);

• Соль – 0,7 ч. л;

• Рафинированное масло – 5 ст. л;

• Водка – 1 ст. л.

Фарш:

• Смешанный фарш (свинина + говядина) – 500 г;

• Луковица (большая) – 1 шт;

• Соль, черный перец, кориандр – по вкусу;

• Кефир или ряженка (или вода) – 50–100 мл.

Способ приготовления:

1. Влейте кипяток в миску, добавьте муку, соль и растительное масло. Замешивайте ложкой (очень горячо!), затем руками. Разместите водку. Заверните в пленку и оставьте на 1–2 часа.

2. Перекрутите мясо, добавьте тертый лук, специи и немного ряженки. Хорошо вымешайте – масса должна стать нежной и сочной.

3. Раскатайте тесто очень тонко – до 1-1,5 мм. Выкладывайте фарш на одну половину, сложите, прижмите, обрежьте краюшки просто тарелкой.

4. Нагрейте много растительного масла в глубокой сковороде или фритюрнице. Обжаривайте чебуреки до золотистой корочки.