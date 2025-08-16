Этого делать не стоит: топ распространенных ошибок во время дрессировки собак

Кинологи назвали самые распространенные ошибки, которые допускают владельцы во время дрессировки собак, и объяснили, почему хозяева часто остаются недовольными поведением своих любимцев.

Специалисты Apex Dog Training подчеркивают, что во время обучения нужно четко объяснять животному, какого действия от него ожидают. Например, давая команду "вниз", следует сопровождать ее жестом – указательным пальцем, направленным вниз. Так собаке легче понять задачу. Проще всего этот процесс проходит в щенском возрасте, но научить можно и взрослое животное. Об этом пишет Express.

Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться

Эксперты предостерегают несколько распространенных действий. В частности, не стоит пытаться выгуливать собаку в пределах дома — это лишь сформирует у нее ошибочное представление, что нужно охранять территорию даже от хозяев. Также не следует чрезмерно тянуть или давить на поводок во время прогулки, ведь это провоцирует животное вырываться и игнорировать команды.

Специалисты напоминают, что интеллект собаки сравним с умственными способностями ребенка в возрасте около двух-двух с половиной лет. Они способны запоминать расположение ценных вещей, находить кратчайший путь в любимое место, понимать принцип работы простых механизмов и изучать значение слов и жестов, наблюдая за людьми и слушая их язык.

Напомним, мы уже писали, можно ли кормить домашних питомцев только сухим кормом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!