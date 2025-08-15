Невероятно ласковы: топ пород тактильных кошек

Многие считают, что кошки менее благосклонны к людям, чем собаки, но это далеко не всегда соответствует действительности. На самом деле многие породы известны своей ласковостью и стремлением уделять внимание хозяевам не меньше, чем лабрадоры или пудели.

Издание The Scotsman составило подборку из 16 пород кошек, отличающихся особой любовью к своим владельцам.

Абисинская кошка

Чрезвычайно преданная и заботливая, эта порода может буквально не отпускать хозяина даже в ванную, считая, что должна его оберегать всегда.

Регдол

Выведенная как нежный, но неприхотливый компаньон, эта кошка обожает детей и любит проводить время на коленях у владельца.

Мэйн-кун

Одна из самых старых и самых больших пород домашних кошек с густой шерстью, идеальной для уютных объятий.

Сфинкс

Бесшерстные коты, которые часто ищут тепла у своих хозяев, а значит, объятия гарантированы. Они любят играть и мурлыкать, хотя из-за отсутствия шерсти подвержены кожным проблемам и солнечным ожогам.

Рогамаффин

Спокойные, терпеливые и чрезвычайно кроткие — прекрасно подходят для семей с детьми, пожилых и домов, где есть другие животные.

Персидская кошка

Ленивая и привязанная, любит долго оставаться на коленях. Однако порода имеет риск проблем с дыханием из-за особенностей строения морды.

Сиамская кошка

Известна своей преданностью – часто сопровождает хозяина по дому, глядя на него с нежностью.

Шотландская вислоухая

Не терпит одиночества, стремится к постоянному контакту с человеком. Но из-за генетических особенностей подвержена проблемам с костями и суставами.

Бирманская кошка

Нежная, общительная и любит проводить время со всей семьей – от взрослых до детей.

Американская короткошерстная

Доброжелательна, любит быть на руках и отлично адаптируется к жизни в семье.

Тонкинская кошка

Гибрид сиамской и бирманской пород, не просто любящий объятия, но и настаивающий на них.

Корниш-рекс

Активный и энергичный, но после игр с удовольствием устроится на коленях.

Шартрез

Редкая французская порода, быстро привязываемая к хозяевам и известная своей любознательностью.

Экзотическая короткошерстная

Спокойная и нежная кошка, любящая находиться рядом или на коленях у владельца.

Эти породы доказывают, что коты могут быть не менее преданными и ласковыми, чем собаки, а иногда даже более назойливыми в своей любви.

