Невероятно ласковы: топ пород тактильных кошек
Многие считают, что кошки менее благосклонны к людям, чем собаки, но это далеко не всегда соответствует действительности. На самом деле многие породы известны своей ласковостью и стремлением уделять внимание хозяевам не меньше, чем лабрадоры или пудели.
Издание The Scotsman составило подборку из 16 пород кошек, отличающихся особой любовью к своим владельцам.
Абисинская кошка
Чрезвычайно преданная и заботливая, эта порода может буквально не отпускать хозяина даже в ванную, считая, что должна его оберегать всегда.
Регдол
Выведенная как нежный, но неприхотливый компаньон, эта кошка обожает детей и любит проводить время на коленях у владельца.
Мэйн-кун
Одна из самых старых и самых больших пород домашних кошек с густой шерстью, идеальной для уютных объятий.
Сфинкс
Бесшерстные коты, которые часто ищут тепла у своих хозяев, а значит, объятия гарантированы. Они любят играть и мурлыкать, хотя из-за отсутствия шерсти подвержены кожным проблемам и солнечным ожогам.
Рогамаффин
Спокойные, терпеливые и чрезвычайно кроткие — прекрасно подходят для семей с детьми, пожилых и домов, где есть другие животные.
Персидская кошка
Ленивая и привязанная, любит долго оставаться на коленях. Однако порода имеет риск проблем с дыханием из-за особенностей строения морды.
Сиамская кошка
Известна своей преданностью – часто сопровождает хозяина по дому, глядя на него с нежностью.
Шотландская вислоухая
Не терпит одиночества, стремится к постоянному контакту с человеком. Но из-за генетических особенностей подвержена проблемам с костями и суставами.
Бирманская кошка
Нежная, общительная и любит проводить время со всей семьей – от взрослых до детей.
Американская короткошерстная
Доброжелательна, любит быть на руках и отлично адаптируется к жизни в семье.
Тонкинская кошка
Гибрид сиамской и бирманской пород, не просто любящий объятия, но и настаивающий на них.
Корниш-рекс
Активный и энергичный, но после игр с удовольствием устроится на коленях.
Шартрез
Редкая французская порода, быстро привязываемая к хозяевам и известная своей любознательностью.
Экзотическая короткошерстная
Спокойная и нежная кошка, любящая находиться рядом или на коленях у владельца.
Эти породы доказывают, что коты могут быть не менее преданными и ласковыми, чем собаки, а иногда даже более назойливыми в своей любви.
