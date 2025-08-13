Котлета по-киевски: секрет приготовления
Обычно ее готовили из куриного филе с косточкой от "крылышка". Для этого брали целую курицу и разбирали ее на части. Сейчас можно делать и прямо из чистого филе.
На 1 большую котлету:
150 г филе
35 г сливочного масла
2 г укропа
Также:
панировочные сухари
яйца для панировки
мука
масло для фритюра – минимум 700 г
Отделяю филе от целой курицы: малое филе снимаю отдельно, вырезаю прожилки. Большое филе "пластую" ножом, срезаю излишки до плоской части.
Измельчаю укроп и в нем обкатываю холодное масло. Формирую овальные кусочки и отправляю в морозилку охладиться.
Филе немного отбиваю под пленкой, слегка сбрызгиваю водой, чтобы оно стало более нежным и тоньшим по краям. Так его удобнее сворачивать.
Кладу сверху масло в зелени и заворачиваю рулетиком.
Все котлеты заворачиваю в одну сторону, держа руки "челноком".
Кладу котлеты в морозилку и жду, пока они хорошо охладятся и начнут хорошо держать форму.
Смешиваю 2 яйца с 1 ст. л. воды, тщательно сбиваю вилкой.
Подмороженные котлеты панирую: муку → яйцо → сухари → снова яйцо → снова сухари.
Желательно делать это вдвоем: одни руки – в яйце, другие – в сухарях
Жарю во фритюре 1,5–2 мин до румяного оттенка при 180 °C.
Затем доготу в духовке при 180 С до появления пузырьков масла на поверхности. Это означает, что масло внутри закипело и котлета готова. Иногда масло начинает появляться с разных сторон или снизу котлеты, поэтому следите внимательно. Правильная котлета – полная сливочного масла и не сырая внутри. У меня этот процесс занимает 5-6 мин.
Готовую котлету можно подавать с картофельным пюре и овощным салатом.
Резать котлету нужно от себя. Просто осторожно проткнуть ножом, чтобы получился сок.
Это очень вкусно. И вот что интересно: простое куриное филе, немного масла, зелень, а на выходе блюдо, я