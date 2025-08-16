Идеально для праздничного стола: рецепт хрустящих маринованных кабачков

Кабачки – это универсальный овощ, из которого можно приготовить вкусные заготовки на любой вкус. По вкусовым свойствам они часто напоминают огурцы: такие же хрустящие, с приятным кисло-сладким оттенком и прекрасно сочетаются как с мясными, так и с овощными блюдами.

Об этом пишет zahid.net. Для приготовления этой консервации понадобится 2 кг кабачков, 200 г сахара, 50 г соли, 400 мл уксуса, 400 г подсолнечного масла, по 200 г укропа, петрушки и листьев хрена, а также 200 г чеснока.

Кабачки вместе с зеленью сначала тщательно моют и хорошо обсушивают. Затем овощи нарезают на кусочки, пересыпают солью и прижимают фитилем, оставляя на 15–20 минут, чтобы они пустили сок. Жидкость сливают, а к кабачкам добавляют остаток соли, сахара, уксуса и масла. Смесь перемешивают и прогревают на среднем огне примерно 5 минут, иногда помешивая.

После этого в кастрюлю добавляют измельченную зелень и доводят все до кипения. Очищенный и измельченный чеснок вводят в конце, тщательно перемешивают и разлагают готовую массу по стерилизованным банкам. Заготовку закатывают крышками и хранят в прохладном месте.

