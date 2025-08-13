Идеальная закуска: рецепт маринованных кисло-сладких помидоров черри

Помидоры черри – одни из самых популярных сортов томатов благодаря своему маленькому размеру, сладкому вкусу и удобству в употреблении. Они отлично подходят не только для свежих салатов, но и для зимних заготовок.

Маринованные чери имеют приятный кисло-сладкий вкус, красивый вид и станут великолепной закуской даже на праздничном столе. Их удобно есть, ведь они цельные и не нуждаются в нарезании. Об этом пишет sensatsiya.

Для приготовления одной литровой банки используют спелые помидоры черри, листья хрена, укроп, по желанию — сельдерея, несколько зубчиков чеснока, лавровый лист, несколько горошин черного и душистого перца, гвоздику, а также соль, сахар и немного 9% уксуса.

Сначала помидоры тщательно моют. В чистую банку кладут зелень и специи, после чего заполняют ее черри. Банку заливают кипятком, накрывают крышкой и оставляют на 20 минут. Затем эту воду сливают в кастрюлю, добавляют соль и сахар, кипятят несколько минут, вливают уксус и заливают сразу горячим маринадом помидоры. Банку закатывают, переворачивают вверх дном и заворачивают в полотенце до полного охлаждения.

Хранить такие заготовки следует в темном прохладном месте. Помидоры остаются целыми, не лопаются и сохраняют свой насыщенный вкус до самой зимы.

