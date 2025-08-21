Делаются быстро, съедаются еще быстрее: рецепт ароматных помидоров без стерилизации

Есть простой способ законсервировать помидоры на зиму без излишней мороки со стерилизацией — в сладком маринаде. Такой рецепт не занимает много времени, а результат всегда получается вкусным и ароматным.

Об этом пишет ТСН. Для трёхлитровой банки нужно подготовить примерно два килограмма помидоров, немного листьев вишни и смородины, небольшой пучок петрушки, несколько гвоздик, горошины черного перца, лавровый лист и две луковицы. Для маринада понадобятся 375 г сахара, столовая ложка соли и 100 миллилитров уксуса.

Сначала помидоры нужно хорошо вымыть. На дно стерильной банки выкладывают зелень и специи, после чего заполняют ее помидорами. Затем плоды заливают кипятком и оставляют на четверть часа. Когда вода охладится, ее сливают в кастрюлю, добавляют сахар и соль, доводят до кипения и вливают уксус. Горячим маринадом снова заливают банки и сразу закрывают крышками. После этого их следует хорошо укутать, чтобы они медленно остыгали.

