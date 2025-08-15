Острые куриные крылышки: невероятно вкусные и лучше, чем в известном фастфуде

Острые куриные крылышки - опасно вкуснее и лучше, чем в известном фастфуде. Хрустящая корочка, пикантные специи, сочное мясо – и главное: приготовлено собственноручно!

Первое – крылышки надо замариновать:

куриные крылышки - 1 кг

соль – 15 г

паприка копченая – 2 ч.л.

чили сухой измельченный – 1 ч.л.

сухой чеснок – 2 ч.л.

сухой имбирь – 1 ч.л

черный перец

кумин – 1 ч.л.

кориандр – 1 ч.л.

можно добавить карри – 1 ч.л.

вода – 450 г

проверяю, чтобы крылышки были чистые, разрезаю их по суставу, складываю в миску и добавляю все специи, соль и воду. Марину 4-8 часов в холодильнике (можно на ночь). Этот процесс делает сами крылышки уже очень сочными и ароматными для приготовления.

Далее готовим смесь муки со специями:

мука пшеничная – 350 г

крахмал кукурузный – 250 г

паприка копченая – 1ч.л.

чили острый – 1 ч.л.

сухой чеснок – 1 ч.л.

сухой имбирь – 1 ч.л

черный перец

кумин – 1 ч.л.

кориандр – 1 ч.л.

можно добавить куркуму или карри – 1 ч.л.

разрыхлитель 5 г

сливаю воду из крылышек в отдельную емкость, добавляю к ней примерно 80 г мучной смеси – и делаю тесто, как на блине по густоте.

нагреваю масло до 180 градусов

крылышки (по одному, руками) обкачиваю сначала в муке со специями, затем – в жидкость, снова в муку и сразу во фритюр.

Жарю около 4 мин. Проверяйте готовность и цвет.

СОУС:

сметана – 140 г

майонез – 75 г

чили свежий – 25 г

петрушка – 20 г

укроп – 15 г

мед – 25 г

соль – 5 г

сухой чеснок – 1 ч.л.

оливковое масло – 25 г

соус шрирача – 35 г

(или подкопченный соус барбекю)

Просто смешиваем все ингредиенты и готово

Вкусно – конец.