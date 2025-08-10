БлогРецепты
Шаурма из кабачков: вкусно и очень сытно
Или рулет из кабачков
Назовите как хотите – но это красиво, сезонно и сытно
Проверил как это работает - и обрадовался - потому что интересно пробовать будто и немного необычное но одновременно любимое
НА 2 больших рулета:
-3-4 молодых кабачка или цуккини
-250г твердого сыра (голландский 45%)
-50г пармезана
~250г мякоть бедра курицы
-соль, любимые специи, масло
-120г сметана
-60г Соус барбекю или кетчуп
-зерновая горчица
-зелень кинзы, петрушка, укроп
-свежие томаты
- кабачки нарезаю толщиной примерно 2.5 мм, на противень кладу пергамент, немного смазываю маслом и выкладываю кружочки кабачку один за другим немного нахлыстом – чтобы край одного лежал на краю другого.
- поверх кабачку натираю твердый сыр и сверху еще добавляю тертого пармезана (но вы можете взять просто больше сыра)
- ставлю в разогретую на 195 градусов духовку и печу к красивой румяной странице - где-то 20 мин
- отдельно поджариваю куриное бедро нарезанное брусочком, с любимыми специями.
- готовый запеченный пласт кабачков достаю из духовки, чуть-чуть даю остыть, листаю из пергамента и на внутреннюю сторону клада сметану (или можно сделать соус из йогурта и чеснока) соус барбекю, горчицу, поджаренную курицу, много зеленые и свежие томаты черри!
- сворачиваю все в плотный рулет – я делаю в пергаменте – чтобы он держал лучшую форму!
И ЕДЕМ.
Вместо курицы можно взять рыбу или лосось, вместо соусов – крем творог и другую зелень – и будет уже другое блюдо
Вкушайте с удовольствием
Обнимаю.