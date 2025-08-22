Пальчики оближете: рецепт сладкого маринованного перца на зиму

Сладкий маринованный перец – одна из лучших заготовок на зиму. Он отлично подходит с любым гарниром: от картофельного пюре или гречки до простых макарон с маслом. Во времена, когда сложно предсказать цены и даже стабильность с электроэнергией, иметь несколько банок такой консервации на дому — настоящее подспорье.

Для приготовления понадобится спелый мясистый болгарский перец без повреждений. Его следует хорошо вымыть, удалить семена и разрезать на половинки или четвертинки. Подготовленный перец плотно выкладывают в стерилизованные банки, добавляя специи: лавровый лист, несколько горошин черного перца, пластинки чеснока и по желанию гвоздику для пикантности.

Маринад готовится просто: на литр воды берут три столовых ложки сахара, одну ложку соли и три ложки 9% уксуса. Раствор доводят до кипения и заливают банками с перцем. Далее есть важный этап – стерилизация: 20 минут для литровых банок и 30 минут для трехлитровых. После этого банки закатывают крышками, заворачивают в одеяло и оставляют до полного охлаждения.

Результат – хрустящий и ароматный перец, прекрасно сохраняющий форму и цвет, не темнеет и не раскисает. Важно соблюдать точные пропорции специй: они дают нужный баланс вкуса, и именно он делает этот рецепт особенным.

