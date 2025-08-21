Может привести к трагедии: какие продукты категорически нельзя давать котам и собакам

В обычных магазинах можно найти множество продуктов, которые вредны даже для людей. Но для домашних животных существует особый перечень пищи, которая может представлять смертельную опасность.

Об этом рассказал ветеринарный врач в Тик Ток, подчеркнув, что некоторые привычные продукты способны вызвать отравление, серьезные проблемы со здоровьем и даже смерть у кошек или собак.

К наиболее опасным относятся лук и чеснок, которые разрушают эритроциты и провоцируют анемию. Шоколад, кофе и чай содержат кофеин и теобромин, способные вызвать судороги и нарушения работы сердца. Алкоголь опасен даже в минимальных количествах, потому что быстро приводит к интоксикации. Часто владельцы дают животным кости, однако они не имеют питательной ценности, могут ломаться в кишечнике и вызывать его повреждение.

Серьезную угрозу также представляют авокадо с токсичным для животных персином, виноград и изюм, которые вредят почкам, а также некоторые виды грибов, даже съедобных для человека. Молоко и кисломолочные продукты способны вызвать диарею из-за непереносимости лактозы, а сырая рыба часто содержит паразитов. Свинина, жирные и жареные блюда перегружают пищеварительную систему кошек и собак.

Ветеринары отмечают, что отрицательный эффект не всегда проявляется сразу, но регулярное употребление таких продуктов опасно. Организм животных значительно отличается от человеческого и не способен безопасно переваривать ряд привычных для нас продуктов.

