Малиновые синабоны: красивая и вкусная выпечка
~12-14 шт
Я обожаю лакомство и эксперименты и на этот раз я приготовил для вас эти известные булочки с корицей и с малиной.
Тесто:
300 мл молока
10г сухих дрожжей (25 г свежих)
60г сахара
150 г муки
Смешиваю все ингредиенты и даю подойти.
Далее:
щепотка соли
110г яйца – 2 шт.
90г сахара
460г ( до 500) муки
125 г масла 82%
в первое тесто добавляю яйца и сахар, хорошо перемешиваю, добавляю муку и
замешиваю тесто и в конце вмешиваю кусочками масло комнатной температуры.
Лучше все это делать комбайном
Даю тесту подойти.
Делаю малиновый "кюли"
250 г замороженной малины
40 г сахара, довожу до кипения и протираю через сито
Получится около 220г сладкого "сока"
120г такого сока смешиваю с 7г крахмала и довожу до кипения и охлаждаю – это будет для начинки.
Остаток пойдет на крем
подошедшее тесто валкую тоненьким слоем, прямоугольником на столе (стол и руки немного смазываю маслом)
На тесто мажу мягкое сливочное масло и посыпаю смесью сахара и корицы:
125 г сливочного масла
160г сахара
15г корицы
добавляю
малиновый кюли через кондитерский мешок.
сворачиваю в не плотный рулет,
Нарезаю нитью на 12-14 шт.
кладу на противень и даю хорошо подойти.
Выпекаю при температуре 185 градусов 15-17 мин с конвекцией. Проверяйте, чтобы они были готовы!
далее булочки еще в духовке поливаю подготовленной заливкой 75г молока 60г сахара (просто до кипения довести) и даю еще 1-1.5 мин допечься и пропитаться.
достаю, немного охлаждаю и намазываю кремом:
300-350г сыра типа Филадельфия
40 г сахара или пудры
80-90 г малинового пюре
Вкусные вам впечатления.