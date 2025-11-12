Закарпатский бограч с чипетками: как приготовить

Бограч. Его готовят в Закарпатье. Супер наваристый, островатый, вкусный густой суп в казане, и обязательно с паприкой, но, конечно, можно готовить и дома на плите - будет тоже вкусно!

Ну-ка готовить!

ИНГРЕДИЕНТЫ:

300-350 г копченой подбрюшины

800 г говяжьей лопатки

800 г свиных копченых ребер

3 шт моркови – 500 г

4-5 шт лука – 600 г

3 шт перец красный сладкий - 400 г

50 г паприка сухая

3-4 шт свежих томатов

5 шт картофеля – 800 г

1ст.л тмин обязательно

черный и ароматный перцы

зелень петрушки и зеленый лук

чеснок, соль и острый перчик, кориандр по желанию

воды 3 л, примерно

эрос пишта – специальная острая паста если есть

чипетки - такие маленькие клецки - которые приготовлены прямо из яйца и муки с щепоткой соли - консистенция теста - как домашние сметана

Разогреваю котел

Достаточно мелко нарезаю подбрюшину и на среднем огне выжариваю ее в шкварки

Добавляю нарезанную говядину (можно брать и говяжьи ребра) и жарю не помешивая пока не образуется корочка на мясе

Далее добавляю довольно крупно порезанную морковь, обжариваю

Добавляю лук, снова обжариваю

Добавляю паприку и иссеченный острый перец, перемешиваю и здесь. Главное, чтобы не пригорела, потому что будет горчить.

Теперь кладу томаты и свежий перец, перемешиваю, заливаю водой и закладываю копченые ребра, соль.

Теперь накрываю крышкой и так готовлю на маленьком огне. Пусть все тушится пока говядина не размякнет – часа 2

Далее бросаю порезанный картофель,

проверяю на соль и добавляю все специи и томлю еще минут 20

в конце просто ложкой делаю маленькие кнельки из яичного теста и бросаю сразу в кипящий бограч – когда все закипело – готово!

Подаю щедро засыпав в котел петрушку, зеленый лук и чесноком 5-6 зубчиков.