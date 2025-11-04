Еда, улучшающая сон

Сон – это настоящая "перезагрузка" организма: восстановление нервной, эндокринной и иммунной системы. И то, что мы едим в течение дня, особенно вечером, может напрямую влиять на качество ночного отдыха 💤

Натуральные "снотворные" продукты

Некоторые нутриенты буквально настраивают организм на сон.

Триптофан – аминокислота, которая является предшественником мелатонина (гормона сна) и облегчает засыпание. Лучшие источники: индейка, курица, яйца, творог, семена тыквы, кунжут.

Естественный мелатонин содержится и в продуктах! Чемпионы по содержанию: орехи (фисташки – абсолютные рекордсмены, а также грецкие орехи, миндаль), шампиньоны, помидоры, вишни, киви, яйца, лосось, курица.

Магний и калий (темно-зеленые листовые овощи, орехи, семена, цельные зерна, авокадо, бобовые) расслабляют мышцы и успокаивают нервную систему.

Витамин B6 – ключевой помощник в превращении триптофана в мелатонин. Найти можно в: птице, рыбе, яйцах, грецких орехах, нуте, авокадо, картофеле.

Травяные чаи (мелисса, ромашка, лаванда, мята) обладают мягким седативным эффектом благодаря природным соединениям, хотя и не заменяют лечение при бессоннице.

Продукты, ухудшающие сон

Кофеин может мешать уснуть, даже если вы пили его за 6-8 часов до сна! Помните: он содержится не только в кофе, но и в чае, матчах, энергетиках.

Алкоголь – коварный "помощник": быстро погружает в сон, но разрушает его структуру, сокращая фазы гибернации. Результат – усталость утром даже после 8 часов в постели.

Жирная пища (жареная, фастфуд, колбасы, копчености) перегружает пищеварение, что может провоцировать ночные пробуждения.

Острые специи и избыток соли могут спровоцировать жажду, изжогу, повысить давление и мешающее уснуть сердцебиение.

Сахар и рафинированные углеводы вечером создают "сахарные качели" в крови – резкие колебания глюкозы в крови, нарушающие сон.

Когда есть?

Золотое правило: ужинать за 2–3 часа до сна

Поздний ужин, особенно за час до отдыха, значительно ухудшает качество сна.

Исследования показывают, что потребление основной части калорий ночью может изменять состав кишечной микробиоты в сторону провоспалительного состояния, нарушая циркадные ритмы.