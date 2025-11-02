С ними всегда весело: топ пород самых игривых собак

Если вы ищете активного четырехлапого друга, который будет ежедневно дарить энергию и радость, стоит обратить внимание на самые игривые породы собак. Эксперты составили подборку из семи пород, больше всего любящих движение и игры с хозяевами.

Английский спрингер-спаниель Поведенческая эксперт Эрин Аскеланд из Camp Bow Wow отмечает, что спрингеры — чрезвычайно энергичные и чувствительные собаки, стремящиеся угодить своим хозяевам. Они с удовольствием бегают, прыгают в воду, играют в апорт и перетаскивают веревки. Спрингеры универсальны и всегда готовы осваивать новые трюки и развлечения.

Шелти Эта порода не переносит бездействия – им нужно постоянное занятие. Шелти прекрасно подходят для активных прогулок, пробежек и головоломок, где нужно искать вкусности носом или лапами.

Немецкая овчарка Овчарки любят сложные задачи и с интересом реагируют на интеллектуальные игры. Для них физические упражнения и обучение – это не только удовольствие, но и способ поддерживать тело и разум в отличной форме.

Пудель По словам Лиз Гиббс, бывшей работницы зоопарка, пудель — не только элегантная собака с эффектной прической, которая когда-то помогала плавать в холодной воде. Они очень умны и любят интерактивные игрушки, позволяющие оставаться активными и задействованными.

Бордер-когда Эти собаки обладают феноменальным умом и неисчерпаемой энергией. Созданные для работы на пастбище, они нуждаются в постоянном движении, задачах и стимуляции. Бордер-когда с удовольствием выполняют команды и проявляют ловкость в любых играх.

Лабрадор-ретривер Среди семейных пород лабрадоры выделяются игривостью и доброжелательностью. Аскеланд отмечает, что они часто буквально одержимы теннисными мячами и могут играть в апорт без конца. Также лабрадоры обожают мягкие игрушки, с которыми могут проводить часы.

Доберман Несмотря на репутацию сторожевых собак, доберманы чувствительны, преданы и нежны. Они быстро привязываются к хозяевам и нуждаются в постоянном внимании. Специалисты советуют обеспечить им крепкие игрушки для активных игр на преследование и перетаскивание.

Эти породы идеально подходят для тех, кто хочет активного, любознательного и игривого друга, готового проводить время в движении и взаимодействия с семьей.

