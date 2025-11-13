Белковый рулет, который поможет сбросить лишнее
Вместе с Надеждой Матвеевой готовим блюдо, после которого и настроение, и легкость гарантированы.
Этот рулет белковый, яркий и вкусный. Без "запретов" для фигуры, да еще и с пользой.
Для теста:
• Морковь (тертая) – 200 г
• Тыква (тертая) - 250 г
• Легкий сыр – 100 г
• Яйца — 3 шт.
• Лук красный — 1 небольшой
• Соль, перец, специи – по вкусу
Для соуса:
• Огурец – 1 шт (отжать жидкость)
• Чеснок - 2 зубца
• Греческий йогурт – 200 г
• Соль, перец - по вкусу
• Сок лимона - ¼ шт
• Оливковое масло – 20 г
Для начинки:
• Помидор – 1 шт
• Руккола - 50 г
• Запеченная индейка – 300 г
Способ приготовления:
1. В миске смешайте все ингредиенты теста.
2. Выложите массу на противень, застеленный пергаментом, и разровняйте.
3. Выпекайте при 200°C около 30 минут до упругости.
4. Остудите, смажьте соусом, выложите индейку, помидор и руколу.
5. Аккуратно сверните в рулет, нарежьте на порционные кусочки – и наслаждайтесь.