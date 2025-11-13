Белковый рулет, который поможет сбросить лишнее

Вместе с Надеждой Матвеевой готовим блюдо, после которого и настроение, и легкость гарантированы.

Этот рулет белковый, яркий и вкусный. Без "запретов" для фигуры, да еще и с пользой.

Для теста:

• Морковь (тертая) – 200 г

• Тыква (тертая) - 250 г

• Легкий сыр – 100 г

• Яйца — 3 шт.

• Лук красный — 1 небольшой

• Соль, перец, специи – по вкусу

Для соуса:

• Огурец – 1 шт (отжать жидкость)

• Чеснок - 2 зубца

• Греческий йогурт – 200 г

• Соль, перец - по вкусу

• Сок лимона - ¼ шт

• Оливковое масло – 20 г

Для начинки:

• Помидор – 1 шт

• Руккола - 50 г

• Запеченная индейка – 300 г

Способ приготовления:

1. В миске смешайте все ингредиенты теста.

2. Выложите массу на противень, застеленный пергаментом, и разровняйте.

3. Выпекайте при 200°C около 30 минут до упругости.

4. Остудите, смажьте соусом, выложите индейку, помидор и руколу.

5. Аккуратно сверните в рулет, нарежьте на порционные кусочки – и наслаждайтесь.