В чем невероятная польза семян льна
Хорошая растительная группа жиров+клетчатки+микроэлементов, особенно в контексте снижения воспаления и поддержания клеточных мембран.
Семена льна в целом безопасны, в высоких дозах могут вызвать газообразование, вздутие, влиять на пищеварение.
Клетчатка почти вся нерастворимая (немного растворимая тоже есть), то есть улучшение моторики кишечника
Растворимая клетчатка ферментируемая в толстой кишке - это топливо для кишечника, бутират, пропионат
Ослизнение – основной бонус, мукопротектор
Полисахариды слизи (mucilage)
- при контакте с водой (теплой) они набухают и образуют гель.
- покрывает слизистую тонким слоем, удерживает влагу и снижает действие кислоты, желчных солей и механического трения.
Водный экстракт льна:
- •повышает вязкость желудочного содержимого
- •продлевает время удержания слизистого слоя
- •способствует регенерации клеток эпителия при гастрите и эрозиях
Но многие жиры сразу перестимулируют желчный, кто чувствителен. Жиры рефлекторно активируют желчевыделение (через гормон холецистокинин). При умеренном застое – супер, при камешках и дискинезии – не надо много. Так же поджелудочная: здоровая – супер. Облегчает одновременно печеночный и панкреатический дренаж. Поддерживает микрофлору, снижает воспаление, не перегружает ферментную систему. Когда обострение/острый панкреатит – только льняная водичка, это даже уменьшает раздражение, не стимулирует секрецию, обволакивает слизистую. Но не каша льняная – жир и клетчатка дадут удар в остром состоянии. Если есть склонность к метеоризму, вздутие – тоже осторожно, понемногу.
О лигнанах/фитоэстрогене: SDG-соединение в льне трансформируется и конкурирует с эстрадиолом за рецепторы. При поликистозе, гиперэстрогении (миомы, мастопатии), пред- и менопаузе – можно и нужно.
Активная эстроген-чувствительная опухоль груди/эндометрия, гипотиреоз – ограничить или минимальные дозы, до 1 ч. л. в день.
13-30 г семян льна в день в течение 3 мес у людей с ИР или предиабетом дает улучшение уровня глюкозы и чувствительности к инсулину.
Семена льна богаты альфа-линоленовой кислотой - растительной омега-3. НО конверсия ALA у EPA/DHA у человека достаточно низкая
В льне много белка, кстати, до 20 г, но 100 г льна за раз никто не осилит)