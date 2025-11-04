Забудете о ветеринарах: топ собак с крепким здоровьем

Ветеринарные расходы могут быстро расти, особенно если ваша собака подвержена частым болезням. В то же время существуют породы, которые от природы крепче здоровья и реже нуждаются в медицинской помощи.

Чтобы помочь будущим владельцам определиться с выбором, специалисты назвали девять самых выносливых пород, обычно не создающих много хлопот. Об этом пишет Express.

Староанглийская овчарка отличается хорошим здоровьем и в большинстве своем не имеет серьезных патологий. Средняя продолжительность жизни составляет 10–12 лет. Хотя иногда случаются проблемы типа дисплазии тазобедренного сустава, катаракты или гипотиреоза, представители породы в целом считаются достаточно прочными.

Немецкий короткошерстный легавый — активная охотничья собака с большим запасом энергии, нуждающаяся в постоянных физических и ментальных нагрузках. Несмотря на хороший иммунитет, эти собаки иногда могут столкнуться с дисплазией суставов или вздутием желудка.

Гаванская болонка, единственная порода из Кубы, обычно живет 14–16 лет. Это небольшая, умная и дружелюбная собачка, хорошо поддающаяся учебе. В то же время ей могут угрожать глазные болезни, в частности прогрессирующая атрофия сетчатки, и проблемы с коленными суставами.

Пудель – жизнерадостная и активная порода, которая, как правило, сохраняет хорошее здоровье на протяжении многих лет. Несмотря на это, пудели могут иметь склонность к вздутию желудка, заболеваниям щитовидной железы, эпилепсии и дисплазии суставов.

Грейхаунд также вошел в список самых здоровых пород. Это быстрая и ловкая собака с выраженным охотничьим инстинктом, которой необходимы регулярные физические упражнения.

Бигль — настоящий гурман с чрезвычайно развитым обонянием, часто побуждающий его к приключениям и поискам вкусностей. Несмотря на общую выносливость, беглые могут страдать болезнями зубов, ушей и глаз, а также требуют контроля веса.

Чихуауа – одна из самых долгоживущих пород. Эти энергичные маленькие собачки обладают острым умом и сильной привязанностью к владельцу. В то же время из-за склонности к лишнему весу им нужны регулярные прогулки и активные игры.

Австралийская овчарка — это умная и трудолюбивая собака, которой свойственна высокая активность. Несмотря на некоторые риски, связанные с суставами и глазами, порода в целом отличается хорошим здоровьем и выносливостью.

Австралийская пастушья собака считается одной из самых крепких пород. Его вывели для работы со скотом, поэтому он имеет отличную физическую форму, высокую работоспособность и выносливость. Эти собаки редко сталкиваются со значительными проблемами со здоровьем, если получают достаточное количество нагрузок и правильный уход.

Выбирая собаку, важно учитывать не только внешность и характер, но и потенциальные затраты на здоровье. Представители этих пород могут стать хорошим вариантом для тех, кто хочет активного и преданного компаньона с крепким иммунитетом.

