Как вкусно замариновать грибы

Маринуем грибы

Любые: белые, польские, опята, вешенки, лески

Хорошо произнести и вымыть

Почистить, обрезать

Нарезать

Отварить 15-20 минут в подсоленной воде

Слить на друшлаг и насыпать отварные грибы в кастрюлю или бокс.

Сварить маринад: на литр воды, ст.ложка соли, ст.ложка сахара, 5 горошин душистого и 5 черного перца, 2 лавровых листа, 50 г уксуса 9%, довести до кипения.

Залить горячим маринадом и дать остыть. В холодильник, на следующий день грибы готовы. Вкушайте на здоровье!