Сигнализация не нужна: топ маленьких пород собак, которые позаботятся о безопасности вашего дома

Небольшие по размеру, но удивительно отважные — именно так специалисты описывают собак, которые, несмотря на свою компактность, способны стать отличными телохранителями. Как отмечают ветеринары и кинологи, даже самые маленькие породы могут быть бдительными, преданными и готовыми встать на защиту хозяина не хуже крупных псов.

Об этом сообщило издание Parade Pets. Доктор ветеринарной медицины Лиза Кан из компании Embrace Pet Insurance отмечает, что многие мелкие породы исторически выводили именно для охраны. Они обладают врожденным инстинктом защиты и мгновенно реагируют на опасность. В то же время эксперты подчеркивают: любой пес нуждается в должном воспитании и социализации, чтобы научиться отличать реальную угрозу от обычных бытовых звуков.

Среди пород, отличающихся бесстрашием, внимательностью и естественным сторожевым поведением, эксперты называют керн-терьера, таксу, минишнауцера, шотландского терьера, лхасского апсо, австралийского терьера и чихуахуа.

Керн-терьер – энергичная и отважная порода, выведенная в Шотландии для охоты на лис. Она обладает сильными инстинктами, уверенным характером и острым слухом, поэтому быстро реагирует на любые подозрительные звуки. Такса, несмотря на свои короткие лапы, тоже отличается смелостью и преданностью, хотя склонна к частому лаю и нуждается в дрессировке.

Минишнауцер, самый маленький среди шнауцеров, считается замечательной "системой раннего предупреждения" - он громко сигнализирует о приближении незнакомцев и легко учится. Шотландский терьер, в свою очередь, объединяет независимость, самоуверенность и преданность, поэтому отлично выполняет роль охранника семьи.

Лхасский апсо, родом из Тибета, издавна охранял монастыри. Он спокоен, но очень внимателен, хорошо адаптируется к жизни в доме и остается бдительным даже в спокойной обстановке. Австралийский терьер, хоть и редкий, имеет отличный характер сторожа — умный, энергичный и хорошо понимающий эмоции хозяина.

А вот чихуахуа, самый маленький из всех, часто удивляет своей решимостью. Несмотря на крохотные размеры, эта порода демонстрирует подлинную преданность и готовность защищать собственника, если его правильно воспитать и социализировать.

