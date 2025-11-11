Лимонно-медовая терияки курица: очень вкусный рецепт
Терияки + лимон = новый уровень!
Ингредиенты:
Курица (air fryer):
• Куриные бедра – 2–3 шт;
• Мука – 3 ст. л.;
• Яйцо – 1 шт;
• Кукурузные хлопья (измельченные) - 1 стакан;
• Масло (спрей или кисточка) — для смазки.
Соус "Lemon Teriyaki":
• Кунжутное масло – 1 ст. л.;
• Соевый соус - ½ стакана;
• Заменитель коричневого сахара (или обычный) – 4 ст. л.;
• Мед – 3 ст. л.;
• Чеснок – 3 зубчика, измельченные;
• Имбирь – 1 ст. л., тертый;
• Вода - ½ стакана;
• Сок лимона – по вкусу (2–3 ст. л. – именно то).
Салат из огурца и дайкона:
• Огурец – 1 шт;
• Дайкон – ½ шт;
• Греческий йогурт (низкокалорийный) – 1 стакан;
• Мед – 2–3 ст. л.;
• Соль – по вкусу;
• По желанию: чуть-чуть свежего халапеньо для пикантности
Способ приготовления:
1. Курица:
- обваляйте бедра в муке, затем в яйце, затем в кукурузных хлопьях.
- выложите в корзину аэрофрайера, слегка сбрызните маслом.
- готовьте при 195°C (385°F) ~16 мин, переверните на полпути.
- Проверьте, чтобы температура внутри была 74°C (165°F).
2. Соус:
- в сотейнике смешайте кунжутное масло, соевый соус, мед, сахар, чеснок, имбирь, воду и лимонный сок.
- подогревайте на среднем огне, пока соус не загустеет и не станет глянцевым.
3. Подача:
- полейте курицу горячим соусом
- подавайте вместе с освежающим огуречно-дайконовым салатом.
Совет: добавьте немного кунжута сверху и будет выглядеть как блюдо из ресторана.