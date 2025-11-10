Чтобы спасти человека, необязательно быть врачом: доказано баскетболистом

Событие на фотографии произошло в августе 1982 года.

Во время бейсбольного матча мяч попал в голову четырехлетнему мальчику.

Игрок Джим Райс мгновенно понял, что врачам понадобится слишком много времени, чтобы пробиться через толпу и добраться до ребенка, поэтому прыгнул на трибуны и схватил мальчика.

Он аккуратно усадил ребенка на поле рядом с тренерской лоджией, где медицинская команда Red Sox начала оказывать первую помощь.

Когда мальчика доставили в больницу через 30 минут, врачи отметили, что своевременные действия Джима спасли жизнь ребенку.

Посещая мальчика в больнице и понимая, что его семья испытывает финансовые трудности, игрок оплатил счета за лечение молодого фаната.

Вывод: чтобы спасти человека, необязательно быть врачом.