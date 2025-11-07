Никакого стресса: какие породы собак самые спокойные

Если вы ищете собаку со спокойным характером, следует помнить, что даже самое уравновешенное животное требует внимания, дрессировки и регулярного общения. Названы несколько пород, которые от природы отличаются спокойным нравом и станут отличными компаньонами для жизни рядом с человеком.

По словам ветеринарки из Chewy Анны Гарт, выбор уравновешенной собаки зависит от многих факторов. Хотя некоторые породы имеют склонность к спокойному поведению, любое животное может стать уравновешенным при надлежащем уходе, физической активности и правильном воспитании. Об этом пишет издание Best Life.

Басет-гаунд имеет вид, полностью отвечающий его характеру. Эти собаки с длинными ушами и грустными глазами любят покой и уют, избегая чрезмерной активности. Как отмечает ветеринарная эксперт Кэтрин Денч, бассеты созданы для неторопливой жизни и прекрасно подходят для спокойного хозяина.

Ирландский волкодав, несмотря на свои большие размеры, удивительно кротким и терпеливым. Этих собак часто называют "нежными великанами". Они нуждаются в умеренной нагрузке днем, но с удовольствием проводят вечера, свернувшись у ног хозяина.

Английский бульдог – пример собаки с низким уровнем энергии. Из-за своего строения эти животные плохо переносят жару и не нуждаются в длительных прогулках. Им удобнее проводить время в помещении, что делает бульдогов идеальными для квартирной жизни.

Мастиф, несмотря на статус рабочей породы, также подвержен покою. Как отмечает Гарт, эти большие собаки лучше чувствуют себя во время коротких прогулок, а остальное время предпочитают проводить дома, охраняя семью.

Ши-цу – небольшая порода, созданная для общения с людьми. Эти собаки нуждаются в минимуме физических нагрузок, зато прекрасно чувствуют себя в домашнем уюте и очень привязаны к своим владельцам.

Кавалер кинг чарльз спаниель известен своим кротким нравом и способностью приспосабливаться к разным условиям жизни. Эти милые собаки любят объятия, не нуждаются в чрезмерной активности и легко находят общий язык с другими животными.

Немецкий дог, несмотря на свой гигантский рост, является спокойной и нежной собакой. Ему достаточно умеренной физической нагрузки, зато он дарит хозяину преданность и покой.

Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться

Пекинес – еще одна порода, ценящая комфорт и близость к человеку. Как объясняет Гарт, этих собак вывели в качестве дворцовых компаньонов, поэтому они предпочитают отдых и обожают находиться рядом с хозяином, а не активно бегать на улице.

Все эти породы подходят ищущим спокойного, уравновешенного друга, готового делить уют дома и тихие прогулки, а не постоянные приключения.

Напомним, мы уже писали, можно ли кормить домашних питомцев только сухим кормом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!