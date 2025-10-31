Быстрая домашняя пицца

Тесто:

• 330 г теплой воды

• 20 г меда (или сахара)

• 10 г свежих дрожжей (можно 12)

• 7 г соли

• 500 г муки

• 20 г оливкового масла

Готовим:

В теплой воде растворить мед и дрожжи, дать активироваться 15 минут. Добавить масло, просеянную муку (я брал Зернари Селект), соль и замесить тесто. Накрыть полотенцем или пленкой, дать постоять 30 мин в теплом месте.

Через 30 минут мокрыми руками сложить тесто в 4 раза и снова накрыть.

Повторить несколько раз.

Хорошо подошедшее тесто разделить на 2 части.

Аккуратно формируем прямоугольник на пергаменте, снова даем постоять 15–20 мин.

Можно также брать на подпил мелкую кукурузную кашу — корочка будет лучше.

Соус:

• 800 г томатов в собственном соке

• 1 луковица

• 2–4 зубчика чеснока

• 50 г оливкового масла

• сухая душица

• можно немного чабреца и розмарина

• соль и перец

Произвольно нарезанный лук легко обжариваю на масле, добавляю чеснок и ароматные травы, томаты в собственном соке, соль и перец.

На маленьком огне томлю соус минут 20, но так, чтобы не очень испарялся и после этого протираю через крупное сито или делаю однородным блендером.

На сформированное немного постоявшее тесто добавляю примерно 200 г соуса, 120 г моцареллы, сухую душицу (орегано), оливки и базилик по желанию.

Запекаю в предварительно разогретой духовке при максимальной температуре (290–300 °C), пока не зарумянится — от 10 до 16 мин.

Когда пицца готова, достаю ее и могу добавить еще сверху немного моцареллы или пармезана, рукокола или свежий базилик, душистое масло и, конечно, любимую ветчину!