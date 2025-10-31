Быстрая домашняя пицца
Тесто:
• 330 г теплой воды
• 20 г меда (или сахара)
• 10 г свежих дрожжей (можно 12)
• 7 г соли
• 500 г муки
• 20 г оливкового масла
Готовим:
В теплой воде растворить мед и дрожжи, дать активироваться 15 минут. Добавить масло, просеянную муку (я брал Зернари Селект), соль и замесить тесто. Накрыть полотенцем или пленкой, дать постоять 30 мин в теплом месте.
Через 30 минут мокрыми руками сложить тесто в 4 раза и снова накрыть.
Повторить несколько раз.
Хорошо подошедшее тесто разделить на 2 части.
Аккуратно формируем прямоугольник на пергаменте, снова даем постоять 15–20 мин.
Можно также брать на подпил мелкую кукурузную кашу — корочка будет лучше.
Соус:
• 800 г томатов в собственном соке
• 1 луковица
• 2–4 зубчика чеснока
• 50 г оливкового масла
• сухая душица
• можно немного чабреца и розмарина
• соль и перец
Произвольно нарезанный лук легко обжариваю на масле, добавляю чеснок и ароматные травы, томаты в собственном соке, соль и перец.
На маленьком огне томлю соус минут 20, но так, чтобы не очень испарялся и после этого протираю через крупное сито или делаю однородным блендером.
На сформированное немного постоявшее тесто добавляю примерно 200 г соуса, 120 г моцареллы, сухую душицу (орегано), оливки и базилик по желанию.
Запекаю в предварительно разогретой духовке при максимальной температуре (290–300 °C), пока не зарумянится — от 10 до 16 мин.
Когда пицца готова, достаю ее и могу добавить еще сверху немного моцареллы или пармезана, рукокола или свежий базилик, душистое масло и, конечно, любимую ветчину!