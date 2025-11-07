БлогРецепты
Пирог с инжиром и сыром: вкусное осеннее блюдо
В Колумбии осенью сезон инжира. Его вкус и аромат делают любое блюдо особенным.
Ингредиенты:
• Слоеное тесто — 1 пласт;
• Сыр Камамбер – 100 г;
• Инжир – 2–3 шт;
• Желток – 1 шт;
• Мед (или карамель, если имеете аллергию) – 1 ст. л.;
- Орехи кешью - горсть.
Способ приготовления:
1. Раскатайте слоеное тесто и сформируйте бортики, как на видео.
2. Выложите на противень, застеленный пергаментом, и смажьте желтком.
3. Нарежьте творог и инжир слайсами, выложите слоями.
4. Выпекайте при 190°C до золотистой корочки.
5. Готовый пирог полейте медом (или карамелью, если имеете непереносимость), и посыпьте орехами.
📌 Храните рецепт.