Пирог с инжиром и сыром: вкусное осеннее блюдо

В Колумбии осенью сезон инжира. Его вкус и аромат делают любое блюдо особенным.

Ингредиенты:

• Слоеное тесто — 1 пласт;

• Сыр Камамбер – 100 г;

• Инжир – 2–3 шт;

• Желток – 1 шт;

• Мед (или карамель, если имеете аллергию) – 1 ст. л.;

Орехи кешью - горсть.

Способ приготовления:

1. Раскатайте слоеное тесто и сформируйте бортики, как на видео.

2. Выложите на противень, застеленный пергаментом, и смажьте желтком.

3. Нарежьте творог и инжир слайсами, выложите слоями.

4. Выпекайте при 190°C до золотистой корочки.

5. Готовый пирог полейте медом (или карамелью, если имеете непереносимость), и посыпьте орехами.

📌 Храните рецепт.