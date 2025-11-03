Идеальный яблочный пирог: лучший десерт осени
Есть яблоки? Тогда готовим осенний пирог. Идеально для холодных вечеров и чашки чая.
Ингредиенты:
• Тесто фило — 7–8 листов;
• Яблоки – 2 шт (большие);
• Яйца – 3 шт;
• Йогурт – 2 ст. л.;
• Кленовый сироп – 3 ст. л. (можно мед);
• Корица – 1 ч. л.;
• Молоко – 150 мл;
• Ваниль – по вкусу;
• Кокосовое масло/сливочное масло/оливковое масло - для смазки.
Способ приготовления:
1. Разогрейте духовой шкаф до 180°C.
2. Смажьте форму растительным маслом или маслом.
3. Возьмите лист фило, смажьте маслом и сложите "гармошкой".
4. Выложите в форму. Повторите со всеми листьями, плотно заполняя форму.
5. Тонко нарежьте яблоки и вставьте дольки между складками теста.
6. Взбейте яйца с йогуртом, молоком, кленовым сиропом, корицей и ванилью.
7. Залейте смесь равномерно поверх пирога.
8. Выпекайте 35–40 минут, пока верх не станет золотистым и начинка не схватится.
Совет: дайте пирогу остыть 5–10 минут, посыпьте сахарной пудрой и подавайте. Вкусный и горячий, и холодный.