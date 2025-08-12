Как развод родителей влияет на подростка?

В мире подростка родители — это не только взрослые, которые обеспечивают его быт. Это основная опора и чувство "дома", стабильности.

Развод ломает привычную картину безопасности. Для него это может ощущаться так:

"Мой мир больше не такой, как был вчера."

"Я потерял привычную семью, и уже никогда всё не будет по-старому."

"Если семья распалась, значит, ничто не гарантировано."

В этот период подросток испытывает очень много разных эмоций, чувств и переживаний. Это коктейль из гнева, грусти, тревоги, вины, одиночества и потери важной опоры.

Гнев — как на сам факт развода, так и на конкретных родителей: "Вы разрушили мою семью."

Грусть — ощущение утраты, особенно при воспоминаниях о "лучших временах."

Вина — "Это из-за меня родители больше не любят друг друга."

Тревога — страх перед будущим: "Что будет дальше? С кем я буду жить? Кто меня поддержит?"

Чувство одиночества — ощущение, что никто по-настоящему не понимает его переживания.

В зависимости от того, как взрослые проходят через процесс развода, если это негативный сценарий, то это может сильно повлиять на самооценку подростка.

Может появиться мысль: "Раз меня не смогли сохранить вместе, значит, я недостаточно важен."

Возможна потеря веры в собственную ценность и привлекательность: "Если даже родители не смогли быть вместе, то и я не смогу быть любимым."

Либо наоборот, у некоторых развивается гиперответственность — завышенные требования к себе, чтобы "заслужить любовь" или "не допустить ещё одной потери."

Почему реакции подростка такие бурные?

В пубертате мозг работает в "режиме стройки":

Лимбическая система (эмоции, мотивация) уже очень активна. Это как мощный двигатель без тормозов. Префронтальная кора (логика, контроль импульсов) ещё дозревает и будет полностью функциональна только к 23–25 годам. Итог — сильные эмоции + слабый контроль над ними.

Когда происходит развод родителей, лимбическая система получает мощный стрессовый сигнал, а лобные отделы ещё не умеют эффективно "успокаивать" реакцию.

Развод — это очень сильный уровень стресса, не только для родителей, но и для подростка.