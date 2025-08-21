Пикантная и ароматная: рецепт аджики с помидорами

Аджика с помидорами и кабачками — это вкусная и универсальная зимняя заготовка, которая отлично подходит как для мяса или рыбы, так и просто для кусочка свежего хлеба. Она обладает насыщенным ароматом, ярким цветом и нежной текстурой. Кабачки делают ее более мягкой, помидоры придают сочности, а острый перец дарит приятную пикантность.

Кушанье готовится довольно просто, но результат действительно превосходит ожидания. Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также: Ароматное и невероятно вкусное: рецепт "царского" варенья из кизила

Ингредиенты:

кабачки – 3 кг;

морковь - 500 г;

сладкий красный перец – 500 г;

помидоры - 1,5 кг;

томатная паста — 150 г;

чеснок – 2 головки;

горький перец – 2–10 шт. (по своему вкусу);

сахар - 150 г;

соль - 2-3 ст. л.;

масло - 200 мл.;

уксус 9% - 150 мл.

Все овощи сначала тщательно моют, обсушивают и измельчают. Кабачки, морковь, сладкий перец и помидоры соединяют в кастрюле с толстым дном, добавляют часть растительного масла и варят примерно пол часа. Затем в смесь кладут измельченный чеснок и острый перец, тушат еще около 20 минут. На завершающем этапе прибавляют соль, сахар, томатную пасту и остатки масла, доводят по вкусу, вливают уксус и дают смеси несколько минут прокипеть.

Готовую аджику раскладывают в стерилизованные банки, закрывают крышками и оставляют под полотенцем до полного охлаждения. Такая консервация отлично сохраняется и зимой станет не только вкусным дополнением к блюдам, но и ярким украшением стола.

Раньше, мы делились рецептом малосольных цуккини.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!