Сладкие и ароматные: рецепт маринованных помидоров без стерилизации

Сладкие маринованные помидоры без стерилизации – это простой и надежный способ сохранить летний вкус до самой зимы. Для одной литровой банки обычно берут 500-600 г небольших плотных томатов - лучше подойдут чери или словечки, ведь они не размягчаются в маринаде.

Специи формируют основу вкуса: несколько зубчиков чеснока, веточка укропа или петрушки, кусочек хрена для хрусткости, несколько горошин черного перца, гвоздика и лавровый лист. Маринад готовят из литра воды, 100 г сахара, столовой ложки каменной соли без добавок и 70 мл 9% уксуса. Об этом пишет fpo.zt.ua.

Подготовка банок проста – достаточно тщательно вымыть их с содой, а крышки прокипятить несколько минут. На дно банки кладут специи, после чего аккуратно укладывают помидоры. Большие плоды прокалывают у плодоножки, чтобы маринад лучше пропитал мякоть. Сначала томаты заливают кипятком и оставляют на 10–15 минут, затем сливают эту воду, добавляют в нее сахар и соль, доводят до кипения и в конце вливают уксус. Горячим маринадом снова заливают помидоры, банку закрывают, переворачивают вверх дном и заворачивают в тёплую ткань до полного охлаждения.

Такой метод работает без стерилизации, ведь соединение горячей заливки, уксуса и герметичной закупорки создает вакуум и убивает микробы. Сладость маринада уравновешивает уксусную кислоту, поэтому помидоры получаются мягкими на вкус, но сохраняют плотную текстуру. К базовому рецепту можно добавить лук, болгарский перец, базилик или больше хрена — так у каждой партии будет свой оттенок аромата.

Сохраняются такие заготовки до года в темном прохладном месте, а открытые банки лучше быстро съедать. Зимой они прекрасно смакуют с картофелем, мясом или просто с хлебом, напоминая о теплых летних днях.

