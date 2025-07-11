В разы повысит урожайность: какие фруктовые деревья надо обязательно обрезать еще летом

Обрезка поврежденных, больных или лишних побегов летом помогает дереву сконцентрировать энергию на здоровых ветвях и плодах. Благодаря этому солнечный свет проникает глубже в крону, улучшается воздухообмен, что значительно снижает вероятность возникновения грибковых инфекций.

Еще одним преимуществом является меньший стресс для дерева, поскольку летом его повреждения заживают быстрее благодаря активному движению сока. Такая обрезка не нанесет вреда растению, а, наоборот, будет способствовать его лучшей подготовке к зимнему периоду. Об этом пишет UAportal со ссылкой на NV.

Какие деревья следует обязательно обрезать до осени

Летняя обрезка хорошо переносится семечковыми и косточковыми культурами, которые завершили активный рост.

Яблоня – убирают вертикальные "волчковые" побеги и слабые ветки.

Груша – обрезаются ветки, растущие внутрь кроны.

Слива – прореживают загущенные части, формируя более открытую крону.

Алича – обрезка способствует росту плодовых ветвей на следующий год.

Персик – удаляют длинные побеги, извлекающие питательные вещества.

Вишня и черешня можно провести легкую обрезку, если ее не выполняли после сбора урожая.

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Как правильно проводить обрезку деревьев летом

Летняя обрезка кроны – это не радикальная операция, а тонкая корректировка. Вот основные рекомендации:

Во время укорачивания нынешнего прироста оставляйте минимум пять листьев на каждом побеге.

Для стимулирования ветвления оставляйте 1-2 листочка на верхушке.

Можно прищипнуть или осторожно надломить верхушки, чтобы изменить направление роста.

Удаляйте сухие, сломанные и больные ветви, поскольку они истощают дерево.

Проводите обрезку утром или вечером в облачную, но сухую погоду.

Избегайте обрезки плодовых деревьев во время жары или перед дождем.

Какие инструменты понадобятся для обрезки деревьев

Для обрезки деревьев вам понадобятся:

Секатор для обработки молодых и средних веток.

Садовые ножницы или нож для тонких побегов.

Пила для больших и толстых веток.

Садовый вар или антисептик для обработки крупных срезов.

Перед работой обязательно продезинфицируйте инструменты спиртом или слабым раствором марганцовки, чтобы избежать занесения инфекций.

Что дает летняя обрезка плодовых деревьев

Меньше вредителей и заболеваний осенью.

Улучшенное плодоношение в следующем сезоне.

Лучшее проветривание кроны.

Равномерное созревание плодов.

Формирование красивой кроны дерева.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие деревья категорически нельзя обрезать осенью.

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