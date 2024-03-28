Замкнутый круг бедности: психолог выяснил, почему некоторым людям никогда не стать богатыми

Исследование психолога Леона Гильберта выявило, что проблемы с деньгами влияют на процесс принятия людьми решений, связанных с финансами, в частности, на выбор между немедленным получением средств и их отложением на потом.

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В ходе исследования, которое было сосредоточено на лицах, испытывающих финансовые трудности, было обнаружено, что такие люди склонны к выбору краткосрочных перспектив, игнорируя долгосрочные последствия, которые могут негативно повлиять на их будущее материальное положение. Эксперимент, где участникам давали задание на заработок денег, продемонстрировал, что должники предпочитают получить быстрое удовольствие, пренебрегая перспективами в будущем, пишет NV.

Гильберт отмечает, что затруднительный бюджет может ограничивать способность лиц к долгосрочному планированию, заставляя их фокусироваться на неотложных нуждах.

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Согласно исследованиям, лица с меньшим доходом чаще склонны к прокрастинации, что может углубить их финансовые проблемы в будущем. Гильберт отмечает, что ощущение неконтролируемости финансов является важным фактором в этом процессе.

Международное исследование, проведенное в 52 странах, выявило разницу в отношении к нехватке средств и потере контроля над жизнью. В государствах с развитой системой социальной защиты, даже при наличии финансовой помощи, граждане часто чувствуют меньшую способность управлять своими финансами по сравнению с теми, кто полагается на поддержку семьи или друзей.

Гильберт делает вывод, что понимание этих аспектов является ключевым для создания эффективных стратегий помощи лицам, столкнувшимся с финансовыми трудностями, чтобы они могли чувствовать большую уверенность в будущем и имели больше возможностей для улучшения своего материального положения.

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