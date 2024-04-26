Агрономы рассказали, почему чернеют цветки у клубники и как с этим бороться

Часто садоводы сталкиваются с проблемой потемнения цветков клубники на грядках. Это явление может вызвать отчаяние и беспокойство.

Далеко не все знают причины этого неприятного изменения. Однако, агрономы объясняют, почему возникает почернение на цветах ягоды, пишет Ukr.Media.

Почему у клубники чернеют цветки и какие методы борьбы существуют

Инфекционные заболевания

Часто инфекции становятся причиной появления пятен и потемнения на листьях растений. Чтобы решить эту проблему, рекомендуется обрезать поврежденные участки и применять специальные препараты для борьбы с инфекционными заболеваниями.

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Излишняя влажность

Переувлажнение может вызвать гниение корней и развитие заболеваний у кустов клубники, что негативно влияет на цветение. Решением может стать корректировка режима полива.

Дефицит питательных веществ

Клубника, как и любое другое растение, нуждается в регулярной подкормке. Использование удобрений, богатых железом, магнием и азотом, поможет избежать потемнения листьев.

Плохие погодные условия

Сильные дожди и высокая влажность могут негативно сказаться на состоянии кустов клубники.

Чтобы избежать этих проблем, рекомендуется использовать защитные укрытия для растений.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, как правильно высаживать клубнику.

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