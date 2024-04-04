Беспроигрышный вариант ароматного ужина: приготовьте курицу в медово-соевом маринаде

Когда нужно быстро накормить семью, куриное мясо становится настоящим спасением. Отличным вариантом могут стать запеченные до золотистой корочки куриные голени, которые порадуют своим ароматом прямо из духовки.

Заблаговременное маринование курицы позволит вам сократить время на подготовку. Прекрасным вариантом рецепта для ужина поделился сайт "Доброта".

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Нам понадобится:

куриные бедра - 10 шт.;

соль – 0,5 ч. л.;

паприка – 1 ч. л.;

молотый перец - 0,5 ч. л.;

мед – 1 ст. л.;

соевый соус - 2 ст. л.;

чеснок - 3 зуб.;

мука - 80 г

Способ приготовления:

Смешайте муку с паприкой, затем обваляйте в ней каждое куриное бедро. Разложите их на противень, покрытый пергаментной бумагой. В другой емкости соедините соевый соус, мед и выжатый чеснок, и равномерно распределите полученную смесь по бедрам, после чего накройте их фольгой. Запекайте в духовке, нагретой до 200°C, в течение 30 минут. После этого снимите фольгу и продолжайте запекание еще 15 минут для достижения золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тушеную курицу в сметанном соусе.

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