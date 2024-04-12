Больше не тратьте средства на отбеливатель: вернуть белизну одежде помогут копеечные средства

Белоснежные скатерти, одежда и шторы часто теряют свой первоначальный цвет. Он может измениться на желтоватый или серый, что лишает их привлекательности. Попытки вернуть яркость с помощью магазинных отбеливателей иногда не приносят желаемого результата, и тогда вещи обычно пылятся на задворках шкафов.

Однако, существует простой кухонный компонент, который можно добавить в стиральный порошок для восстановления чистоты ткани. Этот ингредиент способен придать вещам снова белоснежный оттенок, устраняя потребность в использовании специализированных магазинных средств, пишет Телеграф.

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Как постирать белую одежду не используя отбеливатели

Для придания свежести и белизны вашим тканям, попробуйте добавить поваренную соль в обычный стиральный порошок. Этот природный ингредиент не только восстановит яркость белого цвета, но и сделает волокна более мягкими и белыми. Используйте три столовые ложки этого средства для каждой стирки. Также соль поможет избавиться от стойких пятен.

Грязные вещи нужно замачивать в растворе из 2-3 столовых ложек соли, растворенных в теплой воде. Через несколько часов перенесите их в стиральную машину, добавив к обычному порошку еще одну столовую ложку соли. После завершения стирки, ваши вещи станут невероятно чистыми и белыми.

Как эффективную альтернативу обычным отбеливателям, используйте перекись водорода. Добавьте одну чашку этого вещества во время стирки, и результат превзойдет все ожидания, сделав ваше белье сияющим.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно стирать одежду, чтобы она не испортилась.

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