Быстро и просто делается: рецепт маринованного перца на зиму

Маринованный болгарский перец – любимая закуска, которая прекрасно сочетается с гарнирами, мясными блюдами и салатами, а его яркие цвета придают праздничный вид любому столу. Приготовить его можно и без стерилизации – быстро, просто и вкусно.

Об этом рассказывает сообщение кулинарки Jayne lubowitz в Facebook. Для этого понадобится 3 килограмма болгарского перца, 600 миллилитров воды, 250 миллилитров 9% уксуса, 300 г сахара, 90 г соли, 120 миллилитров растительного масла и 90 г чеснока.

Сначала перец нужно нарезать длинными полосками, а чеснок – тонкими пластинками. Затем сложить овощи в кастрюлю и залить крутым кипятком, накрыв крышкой на 10 минут. Такая подготовка делает перец мягким и позволяет отказаться от стерилизации. После этого воду сливают, оставив часть маринада.

Читайте также: Ароматное и невероятно вкусное: рецепт "царского" варенья из кизила

В жидкость добавляют соль, сахар и растительное масло, доводят до кипения, после чего всыпают чеснок и перец. Смесь варят 6–7 минут, следя, чтобы овощи оставались упругими. За минуту до завершения процесса вливают уксус, быстро перемешивают, маринад доводят до кипения и сразу снимают с огня.

Готовое блюдо горячим раскладывают по стерилизованным банкам, заливают маринадом и закручивают крышками. Банки переворачивают вверх дном, накрывают одеялом или полотенцем и оставляют до полного охлаждения. Такой способ создает вакуум, благодаря чему перец будет храниться всю зиму.

Также советуем попробовать рецепт маринованных помидоров половинками.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!