Держать на контроле: как бороться с проблемным поведением собаки и почему она возникает

Поведенческие трудности у собак – одна из самых частых причин обращения к кинологам. Хотя воспитание имеет ключевое значение, на повадки и склонности сильно влияют и особенности конкретных пород.

Кинологиня, автор блога Marina and Lucky, делится собственными наблюдениями: определенные модели поведения действительно чаще встречаются у собак отдельных пород. Это не означает, что все животные без исключения будут иметь те же черты, ведь характер формируется индивидуально. Впрочем, знать о возможных трудностях стоит, особенно тем, кто только планирует завести четырехлапого друга.

Так, кокер-спаниели часто проявляют чрезмерную зависимость от хозяина и плохо переносят даже короткую разлуку. Французские бульдоги имеют склонность подбирать с земли что угодно, что может представлять опасность. Американские были иногда отказываются от прогулок, особенно в неблагоприятных условиях или из-за недостаточной социализации. Джек-рассел-терьеры склонны к агрессии по отношению к другим собакам, если не получили должного опыта взаимодействия с детства. Беглые же, полные энергии и разума, часто разрушают все вокруг, если у них нет достаточной физической и умственной нагрузки.

По словам специалиста, в большинстве случаев причина нежелательного поведения не в собаке, а в отсутствии правильного подхода со стороны владельца. Люди безотчетно закрепляют вредные привычки, не учитывают потребности породы или игнорируют важный период социализации.

