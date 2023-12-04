Как на украинском будет 'совпадение': перестаньте говорить 'співпадіння'

Многие не знают, как правильно перевести русское слово "совпадение". Вместо перевода они ошибочно используют "співпадіння".

Такое слово является суржиком, который не следует употреблять. Об этом сообщает портал "Мова ДНК нації".

"Префикс СПІВ- встречается преимущественно в названиях лиц, которые с кем-то что-то делают (співавтор, співрозмовник, співучасник) или действий, выполняемых с кем-то (співтворчість, співучасть)", – говорится в сообщении.

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Языковед Александра Сербенская отмечает, что кальку "співпадіння" можно толковать как "совместное с кем-то падение". В свою очередь на украинском правильно будет сказать "збіг".

Согласно Академическому толковому словарю украинского языка (СУМ), слово "збіг" имеет несколько толкований:

сочетание событий, явлений и т.п.;

одновременность событий, явлений и т.п.;

сходство, общность между чем-нибудь.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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