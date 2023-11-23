Как на украинский правильно перевести 'головкружение': разговаривайте без суржика

Украинцы часто неправильно переводят русское слово "головокружение" прибегая к суржику "головокружіння". Впрочем, в украинском языке существует соответствие.

Путаница возникает из-за подобного словосочетания "крутиться голова". Но слово "головокружіння" – это суржик, сообщает Главред.

Слово "головокружіння" можно найти в украинских словарях, однако оно редко. Лучше избегать этого слова и заменять его соответствием.

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Вместо суржикового слова нужно использовать слово "запаморочення". Согласно Академическому толковому словарю украинского языка, "запаморочення" – это состояние, когда человек упускает возможность ясно воспринимать действительность, понимать, мыслить.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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