Какая действительно разница между словами 'книга' и 'книжка': Языковед удивил объяснением

В украинском языке существует два слова: "книга" и "книжка". Несмотря на то, что многие употребляют эти слова как синонимы, между ними есть разница.

Из-за этой разницы люди иногда ошибочно употребляют слова. Об этом рассказал языковед Александр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

"Как правильно сказать: книга с анекдотами или книжка с анекдотами? Конечно же, книжка с анекдотами. Почему? Потому что слово книга имеет оттенок торжественности, приподнятости. Поэтому смешно звучит соединение слов "книга с анекдотами", – сказал он.

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Авраменко объяснил, что книга – это грубый фолиант, она велика по размеру. Так что энциклопедию, большой подарочный альбом с репродукциями картин, юбилейное издание "Кобзаря" называют книгами.

"Кстати, книгой также называют гроссбух (бухгалтерскую книгу), а также кассовую книгу, книгу учета товаров, книгу жалоб. А все остальные – книжки", – отметил языковед.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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